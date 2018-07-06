Специалисты дали прогноз по сокращению населения Карелии

Численность населения Карелии будет ежегодно сокращаться примерно на 3 тыс. человек и достигнет 569,5 тыс. к 2036 году.

Это следует из прогноза, опубликованного Карелиястатом.

В 2019 году количество жителей республики составит 619,8 тыс. человек. К 2036 году их станет на 50,3 тыс. меньше.

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