Специалисты Госкомитета проверили содержание дорог в нескольких районах Карелии

Всего обследовали восемь автодорог.

Специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору проверили содержание дорог в Беломорском, Кемском, Сортавальском, Медвежьегорском и Прионежском районах республики, сообщили в паблике комитета 8 ноября.



Всего в прошлом месяце обследовали восемь автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.



Зафиксировали дефекты проезжей части в виде гребенок, выбоин, просадок, колейность, переувлажнение земляного полотна и скопление воды на дорожном покрытии, отметили в источнике.



По результатам надзорных мероприятий в адрес КУ РК «УПРАВТОДОР РК» направили информационные письма с протоколами обследования дорог и фотографиями выявленных нарушений, об устранении которых балансодержатель автодорог должен сообщить в Госкомитет.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Питкярантского района пожаловались на ужасную дорогу и опасные мосты.