Специалисты готовят дома в Петрозаводске к отопительному сезону

В жилых домах и социальных учреждениях проводят промывку и проверку систем теплоснабжения

В Карелии продолжается подготовка к отопительному сезону. В жилых домах и социальных учреждениях специалисты проводят промывку и проверку систем теплоснабжения. Главная задача — обеспечить бесперебойную подачу тепла в здания осенью и зимой.

Так на этой неделе специалисты сделали необходимые работы в многоквартирном доме на улице Гоголя, 11 в Петрозаводске. Работы специалисты начинают с подвала здания, где оценивают работу всех систем. В процессе опрессовки под повышенным давлением проверяют герметичность теплового узла. Затем промывают теплообменники, удаляя ржавчину и накипь. Чистая вода лучше проводит тепло и защищает трубы и арматуру от быстрого износа.«Мы проводим опрессовку, промывку дома, системы отопления, горячего водоснабжения. Мы моем тепловые теплообменники при помощи промыватора. Промывка системы отопления идет до чистой воды. Запитывается она с холодной, не с трассы. Соответственно, 4-5 раз дом сливается, это минимум», рассказал Валерий Крутышев, слесарь-сантехник управляющей компании съемочной группе телеканал «Сампо ТВ 360».

Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону — это целый комплекс мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию в зимний период. Качество работ контролирует Госкомитет Карелии по жилищному надзору. По информации ведомства, на сегодняшний день 80 процентов жилищного фонда уже готовы к зиме.«Комитет на всем протяжении подготовки принимает активное участие в мероприятиях, как гидравлических испытаний, промывок и опрессовок, и в совещаниях органов местного самоуправления с участием управляющих организаций. Большое внимание при этом уделяется аварийному фонду», сказала Анастасия Душина, инженер-инспектор Госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору.Работы по подготовке домов к отопительному сезону в Карелии должны быть завершены к 1 сентября. Если организация в этот срок не уложится — будет привлечена к административной ответственности.