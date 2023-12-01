Специалисты готовят Лососинскую плотину к зиме

Гидротехническое сооружение работает в штатном режиме.
Плотину «Лососинская» готовят к зиме, сообщили в паблике Минприроды Карелии.
Специалисты Карелприроды провели плановый осмотр плотины «Лососинская» на предмет готовности к работе в зимний период. Как рассказали в группе, ранее была получена информация Карельского ЦГМС об образовании на реке Лососинка шуги и донного льда.
Гидротехническое сооружение работает в штатном режиме, что позволяет осуществить безопасный пропуск половодья. В противном случае скопившийся лед может препятствовать маневрированию затворами плотины, пояснили в источнике.
Специалисты ведомства продолжают ежедневный мониторинг ситуации на плотине.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание