Специалисты готовят Лососинскую плотину к зиме

Гидротехническое сооружение работает в штатном режиме.

Плотину «Лососинская» готовят к зиме, сообщили в паблике Минприроды Карелии.





Специалисты Карелприроды провели плановый осмотр плотины «Лососинская» на предмет готовности к работе в зимний период. Как рассказали в группе, ранее была получена информация Карельского ЦГМС об образовании на реке Лососинка шуги и донного льда.





Гидротехническое сооружение работает в штатном режиме, что позволяет осуществить безопасный пропуск половодья. В противном случае скопившийся лед может препятствовать маневрированию затворами плотины, пояснили в источнике.



Специалисты ведомства продолжают ежедневный мониторинг ситуации на плотине.