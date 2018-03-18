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Новости. Политика
12:24, 18 Марта 2018

Специалисты Информационно-ситуационного центра ЦИК Карелии опровергли информацию о нарушениях на выборах Президента РФ

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Голосование для граждан на дому проводится в строгом соответствии с выборным законодательством, отметила секретарь карельского Центризбиркома Светлана Батенькова.

 

Выездное голосование на выборах Президента России в Карелии проходит без нарушений. Об этом заявила Светлана Батенькова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ряда УИКов намерены выехать к пожелавшим проголосовать на дому гражданам ранее 14.00. По мнению представляющего Общественный штаб по наблюдению за выборами политолога Олега Реута, на которого ссылается издание, это является нарушением.

По словам секретаря ЦИК республики, в данном случае со стороны членов УИК никаких нарушений выборного законодательства не допущено. Светлана Батенькова пояснила, что до 14.00 осуществляется прием заявлений от избирателей, которые в силу состояния здоровья не могут прийти на избирательные участки. После этого реестр закрывается и заявки больше не принимаются.

При этом время выезда сотрудников УИКов на дом к избирателям законодательством никак не регламентируется. По ее словам, члены избиркома вправе сами принимать решение, если понимают, что заявок много, и после 14.00 все эти заявки исполнить не получится. В таком случае возникнет риск, что не все граждане, подавшие заявления о голосовании на дому, смогут реализовать свое избирательное право. Допустить таких ситуаций нельзя, поэтому сотрудники УИКов могут организовывать выезды к избирателям до окончания приёма заявок.

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