Специалисты из Карелии спасли от огня 2,5 тысячи гектаров леса в Югре

В Югре наши десантники-пожарные ликвидировали пять лесных пожаров на площади более 2,5 тысячи гектаров, сообщили в Минприроды Карелии.

В среду, 14 июня, карельские десантники- пожарные вернулись домой, их встречали в аэропорту Петрозаводска. Тушить лесные пожары в Югре (Ханты-Мансийском автономном округе) им помогали 30 специалистов карельского центра охраны лесов и 20 работников мурманской авиабазы.



Почти за две недели командировки десантники-пожарные ликвидировали пять очагов возгораний на общей площади 2,6 тысячи гектаров. Сейчас в Югре ситуация стабилизировалась.



«Все ребята молодцы, дисциплина была хорошая, работали слаженно. Водой тушить пожары в этот раз не пришлось — все заливные поля высохли. Работали с землей: копали, прокладывали минерализованные полосы, отжигали кромки. Наши десантники, особенно самые молодые, получили весомый опыт», — отметил старший группы Алексей Малащицкий.



Десантникам предстоит небольшой отдых, чтобы восстановить силы и быть полностью готовыми к тушению лесных пожаров в Карелии, где по прогнозам синоптиков будет жаркий июнь.



Напомним, ранее лесные пожарные нашей республики спасли от огня девять поселков Тюменской области. Затем губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой направить специалистов в Югру.