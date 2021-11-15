Специалисты измерили толщину льда на водоемах Петрозаводска

Инспекторы ГИМС вместе с сотрудниками мэрии обследовали городские водоемы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сотрудники Администрации совместно с инспекторами центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Карелия обследовали городские водоемы. В ходе патрулирования специалисты проверили состояние запрещающих знаков, замерили толщину льда. С рыбаками, вышедшими на подледный лов, были проведены предупредительные беседы.

В Петрозаводской губе Онежского озера (в створах Московской и Мурманской улиц) толщина ледового покрытия составляет 15–16 см. На Логмозере в районе Рабочей и Логмозерской улиц она достигла 21 см.

Добавим, что оценка ледовой обстановки в зимнее время года на территории Петрозаводска проводится регулярно. Такие рейды позволяют оценить безопасность прогулок и пеших переправ по замерзшим водоемам. Выезд на лед на автомобилях и любой другой сухопутной технике запрещен.

Администрация напоминает жителям о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения — 01 (с мобильного — 112) или в ЕДДС Петрозаводска по номеру — 051.