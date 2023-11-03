Специалисты Карелии ощущают угрозу «малой чумы» в шести районах

В республике проходит вакцинация против туляремии.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, из-за неблагополучной ситуации по заболеваемости туляремией, в республике проходит вакцинация в Пряжинском, Пудожском, Олонецком, Сортавальском, Прионежском районах и в Петрозаводске.

Так, в конце октября сами сотрудники Роспотребнадзора вакцинировались против «малой чумы» в сортавальской ЦРБ.



Отметим, ранее мы сообщали о вспышке этого опаснейшего заболевания на юге Карелии.