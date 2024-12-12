Специалисты МЧС Карелии рассказали, что делать при обнаружении беспилотника

О беспилотнике можно сообщить в мобильном приложении Радар.НФ.

В последнее время участились случаи незаконного использования беспилотных летательных аппаратов (БВС), отметили в группе Государственного комитета Карелии по ОЖ и БН. В связи с этим специалисты МЧС напомнили о правилах поведения при обнаружении таких объектов.

Что делать, если вы увидели беспилотник:

1. Обеспечить свою безопасность: Отправляйтесь в укрытие — здание, подвал или за какое-либо препятствие, например, деревья. Помните, что БВС может быть оснащен взрывным устройством.

2. Сообщить в экстренные службы: Позвоните по номеру 112 или 102. Укажите свое точное местоположение, время и место обнаружения беспилотника, характеристики полета (высота, направление, скорость), внешний вид беспилотника (размер, форма, цвет); количество аппаратов.

Кроме того, можно воспользоваться приложением Радар.НФ, чтобы сделать снимок беспилотника и автоматически передать информацию о его местоположении в соответствующие органы.