Специалисты мэрии Петрозаводска спасли двух собак

Специалисты городской администрации и работники ПМУП "Автоспецтранс" спасли двух собак, оставшихся без надзора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Животные, которым угрожала гибель, помещены в городской приют, откуда их могут забрать новые хозяева.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Анна Дудырина, две большие собаки, одна из которых размерами напоминает овчарку, остались без надзора после смерти их хозяйки, одинокой пожилой женщины.

"Животные оказались одни в пустой квартире. Некоторое время их подкармливали сердобольные соседи, но дело могло завершиться тем, что собак ликвидировали бы сотрудники правоохранительных органов, которые не могли попасть в квартиру", - рассказала Анна Дудырина.

Специалистам из администрации города и работникам ПМУП "Автоспецтранс" удалось вывести животных из здания. В настоящее время собаки помещены в приют, расположенный на территории предприятия.

Как отметила Анна Дудырина, по рассказам жильцов соседних квартир, спасенным собакам было нелегко и при жизни: из-за проблем со здоровьем хозяйка не выгуливала своих питомцев, вместо этого запирала их на балконе.

"Вероятнее всего, женщина нуждалась в надзоре со стороны врачей или социальных работников, но, к сожалению, никто им об этом не сообщил вовремя. Поэтому мы еще раз напоминаем горожанам, что о подобных случаях обращения с домашними животными, или об ином асоциальном поведении их владельцев, следует сразу же сообщать в правоохранительные органы или по телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051", - отметила Анна Дудырина.