Специалисты Минфина Карелии рассказали, как сэкономить на распродажах в Черную пятницу

Среди прочего эксперты посоветовали не поддаваться ажиотажу.

Минфина Карелии В официальном паблике Минфина Карелии 9 ноября специалисты рассказали, как сэкономить на распродажах в Черную пятницу.

«Проведите ревизию своих вещей, составьте список необходимых товаров и строго его придерживайтесь. Даже если вещь не очень-то нужна, велик соблазн приобрести ее только из-за выгодной цены», — написали в источнике.



Кроме того, в группе посоветовали не поддаваться ажиотажу, поскольку страх не успеть что-то купить провоцирует эмоциональные и необдуманные покупки. «Даже если нужный товар закончится, наверняка найдется похожий. Возможно, даже дешевле», — уверили эксперты.



Необходимо также проверять цены до распродажи. Иногда цена, которую продавец якобы снижает — просто уловка, предупредили в республиканском Минфине. В источнике добавили, что проверить изменение цены можно на графике, который есть на многих маркетплейсах.



Специалисты отметили, что перед оплатой следует свериться с собственным списком и взять паузу: возможно, часть товаров оказалась в корзине лишь благодаря уловкам маркетологов.



«Не переходите по прямым ссылкам из электронных писем. Мошенники часто создают фишинговые сайты, которые маскируются под магазины популярных брендов, торговые сети и маркетплейсы. И главное — помните про свою глобальную цель. Если у вас есть финансовый план — сверьтесь с ним перед покупкой нового гаджета, даже со скидкой», — заключили в источнике.