Специалисты Минприроды Карелии снова выехали к Лососинке, где были замечены масляные пятна

Источник появления масляных пятен пока не установили.

Специалисты Минприроды снова выехали к местам образования масляных пятен в Лососинке, сообщили в ведомстве республики.



В воскресенье, 1 октября, специалисты дополнительно все осмотрели. Новых масляных пятен не выявили, при этом прежние уменьшились в размерах, источник их появления пока не установили.



Напомним, ранее на реке были выставлены заградительные боны для того, чтобы нефтепродукты не распространились дальше по реке и не попали в Онежское озеро.



Минприроды Карелии держит данную ситуацию под контролем, также запланированы дополнительные осмотры.

Ранее мы сообщили, что потоки нефтепродуктов стекают по Лососинке в Онего в карельской столице.

Напомним, специалисты искали источник загрязнения реки Лососинки нефтепродуктами.

Власти Карелии заявили, что нефтепродукты не попадают в онего из Лососинки.

Спасатели Карелии проверили воду в Онежском озере после попадания в Лососинку нефтепродуктов.