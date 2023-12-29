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Специалисты Минздрава Карелии рассказали о правилах безопасности в сильные морозы

Новости. Общество
11:00, 04 Января 2024
фото: © «Столица на Онего»

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В течение первой недели января температура воздуха может опуститься до минус 30.

В паблике Минздрава Карелии предупредили о том, что в течение всей первой недели января температура воздуха в дневные часы может быть до минус 30.

«В сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости», — написали в группе.

По словам специалистов, одеваться следует по принципу «капусты» — тогда между слоями одежды будут прослойки воздуха, которые отлично удерживают тепло.

Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой и не сковывающей движения. Варежки и шапка — обязательны.
Кроме того, в сапоги или ботинки нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.

Перед выходом на мороз необходимо поесть.

Не стоит употреблять алкоголь и психоактивные вещества — алкогольное опьянение вызывает иллюзию тепла, что приводит к переохлаждению.

«Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми», — предупредили в сообществе.

Важно прятаться от ветра, поскольку вероятность отморожения на ветру значительно выше.

На сильном морозе необходимо избегать контакта кожи с металлом. Перед выходом на улицу стоит снять металлические украшения (серьги, кольца) Они быстро остывают и могут «прилипнуть» к коже.

Нельзя выходить на мороз с влажными волосами после душа.

Полезно на длительную прогулку на морозе захватить с собой термос с горячим чаем.

При признаках переохлаждения или обморожения (зябкость, покалывание, онемение до потери чувствительности, побледнение, похолодание кожи, ограничение в движении конечностями) необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения.

НЕЛЬЗЯ заставлять пострадавшего от мороза пить спиртное, растирать кожу снегом.
МОЖНО — давать обильное горячее питье и горячую еду.

При обморожении необходимо обратиться за медицинской помощью, подчеркнули специалисты.

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