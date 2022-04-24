Специалисты налоговой службы в Карелии ответят на вопросы жителей республики по новым телефонам

В связи с реорганизацией налоговых органов Карелии налогоплательщикам напоминают об изменении структуры ведомства и контактных данных специалистов, а также изменении используемых при осуществлении платежей реквизитов.

Связаться с профильными отделами по вопросам урегулирования задолженности, применения контрольно-кассовой техники, проведения камеральных проверок, неформальной занятости граждан и другим жизненным ситуациям можно по обновленным номерам телефонов.

Подробнее об обновленной структуре налоговых органов с описанием рабочего функционала подразделений ведомства и контактных данных ответственных лиц, а также реквизитов здесь и здесь.

Напомним, с 28 марта 2022 года налоговые органы Карелии работают в новом формате: изменения связаны с процессом модернизации налоговой службы в регионе и направлены на повышение качества налогового администрирования, а также на улучшение условий предоставления государственных услуг.