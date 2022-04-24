890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
24.04.2022 10:00
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Финский концерн Stora Enso продает свои предприятия в Карелии
Сегодня 13:45

Специалисты налоговой службы в Карелии ответят на вопросы жителей республики по новым телефонам

Новости. Общество
18:40, 25 Апреля 2022
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Новости партнеров

В связи с реорганизацией налоговых органов Карелии налогоплательщикам напоминают об изменении структуры ведомства и контактных данных специалистов, а также изменении используемых при осуществлении платежей реквизитов.

Связаться с профильными отделами по вопросам урегулирования задолженности, применения контрольно-кассовой техники, проведения камеральных проверок, неформальной занятости граждан и другим жизненным ситуациям можно по обновленным номерам телефонов.

Подробнее об обновленной структуре налоговых органов с описанием рабочего функционала подразделений ведомства и контактных данных ответственных лиц, а также реквизитов здесь и здесь.

Напомним, с 28 марта 2022 года налоговые органы Карелии работают в новом формате: изменения связаны с процессом модернизации налоговой службы в регионе и направлены на повышение качества налогового администрирования, а также на улучшение условий предоставления государственных услуг.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
19.04.2022, 07:15
Атлантические циклоны принесут в Карелию снег с дождем

Аналитика

Сегодня 11:54
Обществоведение
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
Прекращение сотрудничества с Европой и возможное вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит социально-экономическую ситуацию в Карелии.
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Евгений Ульянов: «КПРФ отправила на Донбасс более двух тонн гуманитарной помощи из Карелии»
Сегодня 17:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.