Специалисты нашли 50 нарушений в работе управляющих компаний в Петрозаводске

«Служба заказчика» проверили качество содержания 128 многоквартирных домов.
За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили качество содержания 128 многоквартирных домов и нашли 50 нарушений, рассказали в паблике администрации Петрозаводска 26 сентября.
Из них 27 относились к ненадлежащему обслуживанию общего имущества.
Кроме того, часть нарушений была связана с покосом травы во дворах, уборкой мусора на тротуарах и газонах, содержанием фасадов, систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения.
В адрес управляющих организаций направили 33 уведомления о необходимости исправить ошибки. Если ситуация не изменится, информацию передадут в Госкомитет республики по жилищному надзору.
Сообщить о плохом качестве уборки дворов и содержания домов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051 и в личные сообщения паблика Госкомитета по жилищному надзору, напомнили в администрации.
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