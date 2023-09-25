Специалисты нашли 50 нарушений в работе управляющих компаний в Петрозаводске

«Служба заказчика» проверили качество содержания 128 многоквартирных домов.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили качество содержания 128 многоквартирных домов и нашли 50 нарушений, рассказали в паблике администрации Петрозаводска 26 сентября.

Из них 27 относились к ненадлежащему обслуживанию общего имущества.

Кроме того, часть нарушений была связана с покосом травы во дворах, уборкой мусора на тротуарах и газонах, содержанием фасадов, систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения.

В адрес управляющих организаций направили 33 уведомления о необходимости исправить ошибки. Если ситуация не изменится, информацию передадут в Госкомитет республики по жилищному надзору.

Сообщить о плохом качестве уборки дворов и содержания домов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051 и в личные сообщения паблика Госкомитета по жилищному надзору, напомнили в администрации.