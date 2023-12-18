Специалисты нашли нарушения в очистке кровель и уборке снега в Петрозаводске

МКУ «Служба заказчика» проверило содержание 234 многоквартирных домов.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 234 многоквартирных домов в Петрозаводске, сообщили в паблике городской администрации.

По итогам обследования они обнаружили 94 нарушения. Из них 24 относились к очистке кровель, а 25 — к уборке снега. Кроме того, часть нарушений была вязана с посыпкой наледи, ненадлежащем обслуживанием общего имущества, открытыми чердаками, содержанием фасадов, неисправностями на сетях электро- и водоснабжения.



Как рассказали в источнике, в адрес управляющих организаций направили 47 уведомлений о необходимости устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 130 нарушений, выявленных ранее.



Сообщить о ненадлежащем качестве содержания внутридомовой инфраструктуры и уборки дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051.