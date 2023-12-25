Специалисты нашли нарушения в уборке снега и очистке кровель в Петрозаводске

В адрес управляющих организаций направили 40 уведомлений об устранении нарушений.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 142 многоквартирных домов, сообщили в паблике администрации Петрозаводска.

По итогам обследования обнаружили 73 нарушения. Из них 24 относились к очистке кровель, а 27 — к уборке снега. Кроме того, часть нарушений была связана с посыпкой наледи, ненадлежащим обслуживанием общего имущества, содержанием фасадов, неисправностями на сетях электро- и водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 40 уведомлений о необходимости оперативного устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.



Как отметили в источнике, за прошлую неделю управляющие организации исправили 41 нарушение, выявленное ранее.