Специалисты нашли нарушения в уборке снега и посыпке наледи в Петрозаводске

«Служба заказчика» проверила содержание многоквартирных домов.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 224 многоквартирных домов, сообщили в паблике администрации Петрозаводска.

Как рассказали в источнике, по итогам обследования обнаружили 150 нарушений. Из них 72 относились к уборке снега, а 24 — к посыпке наледи. Кроме того, часть нарушений была связана с ненадлежащем обслуживанием общего имущества, очисткой кровель, открытыми чердаками, неисправностями на сетях электро- и водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 48 уведомлений о необходимости оперативного устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 85 нарушений, выявленных ранее.



Работа в выходные была организована 43 управляющими компаниями более чем по 2 000 жилым домам, задействовали 390 дворников и 42 единицы техники.