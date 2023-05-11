Специалисты назвали 3 группы продуктов, повышающих тревогу

Диетологи рассказали, какие продукты повышают уровень тревожности и чем их можно заменить.

Лицензированные диетологи Мадлен Ларуш и Меган Гилберт перечислили три группы продуктов, повышающие уровень тревожности и усиливающие симптомы депрессии, и подсказали полезные альтернативы им. Их слова цитирует Лента.ру со ссылкой на издание The Sun.

Ларуш предупредила, что одним из продуктов, способных спровоцировать чрезмерное беспокойство, являются кофе и содержащие кофеин напитки. Объясняется это тем, что кофеин — сильный стимулятор, который не только заряжает энергией, но и «подпитывает» беспокойство человека, а также вызывает учащенное сердцебиение и потливость.

Еще одной опасной для ментального здоровья группой продуктов диетолог Гилберт назвала фастфуд. По ее словам, обработанная еда и еда быстрого приготовления содержит очень мало питательных веществ и при этом провоцирует развитие воспаления в организме, что негативно сказывается на работе мозга. Фастфуд может усилить симптомы депрессии и повысить тревожность на 70 процентов, заверила специалистка.

Последним продуктом-провокатором беспокойства диетологи посчитали алкоголь. По их мнению, злоупотребление спиртными напитками может нарушать выработку важных для психического здоровья химических веществ в мозге.

Для сохранения душевного спокойствия Гилберт рекомендовала заменить кофе и алкоголь на зеленый чай и вместо фастфуда есть больше жирной рыбы, молочных продуктов, включая йогурт и кефир, черники и тыквенных семечек.