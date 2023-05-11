Реклама

В новом ЖК «Флотилия» можно выбрать квартиру с прекрасным видом на Онежское озеро
11.05.2023 15:58
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия»
17.05.2023 16:44

Специалисты назвали 3 группы продуктов, повышающих тревогу

Новости. Общество
00:10, 24 Мая 2023
фото: © nih.gov

Новости партнеров

Диетологи рассказали, какие продукты повышают уровень тревожности и чем их можно заменить.

Лицензированные диетологи Мадлен Ларуш и Меган Гилберт перечислили три группы продуктов, повышающие уровень тревожности и усиливающие симптомы депрессии, и подсказали полезные альтернативы им. Их слова цитирует Лента.ру со ссылкой на издание The Sun.

Ларуш предупредила, что одним из продуктов, способных спровоцировать чрезмерное беспокойство, являются кофе и содержащие кофеин напитки. Объясняется это тем, что кофеин — сильный стимулятор, который не только заряжает энергией, но и «подпитывает» беспокойство человека, а также вызывает учащенное сердцебиение и потливость.

Еще одной опасной для ментального здоровья группой продуктов диетолог Гилберт назвала фастфуд. По ее словам, обработанная еда и еда быстрого приготовления содержит очень мало питательных веществ и при этом провоцирует развитие воспаления в организме, что негативно сказывается на работе мозга. Фастфуд может усилить симптомы депрессии и повысить тревожность на 70 процентов, заверила специалистка.

Последним продуктом-провокатором беспокойства диетологи посчитали алкоголь. По их мнению, злоупотребление спиртными напитками может нарушать выработку важных для психического здоровья химических веществ в мозге.

Для сохранения душевного спокойствия Гилберт рекомендовала заменить кофе и алкоголь на зеленый чай и вместо фастфуда есть больше жирной рыбы, молочных продуктов, включая йогурт и кефир, черники и тыквенных семечек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
18.05.2023, 10:43
Более тысячи россиян попросили убежища в Финляндии из-за мобилизации
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
18.05.2023, 07:40
Большая гадюка приняла солнечные ванны на западе Карелии (ФОТОФАКТ)
19.05.2023, 13:26
Житель Карелии получил условный срок за то, что «увез» северную пенсию в Белгородскую область
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.