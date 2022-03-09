Специалисты назвали четыре последствия недосыпа

Недостаток сна не стоит игнорировать, поскольку он может полностью изменить поведение человека и оказать негативное влияние на его здоровье.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

В статье выделяются четыре основные проблемы, к которым приводит регулярный недосып. В первую очередь, мозг человека не восстанавливается в полной мере. В частности, нехватка сна вызывает усталость и проблемы с памятью, приводит к понижению реакции и концентрации внимания. Даже одна бессонная ночь повышает риск несчастного случая. Уточняется, что без сна человек чувствует себя так же, как с 0,6 промилле в крови.

Во-вторых, хронический недосып приводит к более быстрому набору веса. Как объясняют ученые, недостаток сна усиливает чувство голода и аппетит, из-за чего человек может съесть больше, чем необходимо. Кроме того, у людей с нарушением сна снижается нормальная толерантность организма к глюкозе, что в последствии может привести к развитию диабета 2 типа.

Помимо этого, недостаток сна приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления. В результате недосып негативно сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов. Также отмечается, что недостаток сна может испортить настроение и вызвать симптомы депрессии. В частности, не высыпающийся человек больше подвержен раздражению.