«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу
Сегодня 00:10 Медицина
Повар и врач рассказали о полезной каше, незаслуженно недооценённой.

фото: © Шедеврум

В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали о недооценённой, но очень полезной каше. Их цитирует издание Aif.ru.

По словам Глеба Астафьева, одна из лучших каш, незаслуженно недооцененных — перловка. Как объяснил повар, это ячмень, а свое название она получила, потому что зернышки при варке становятся похожи на жемчужинки.

— Она очень полезна, потому что обрабатывается минимально — пояснил Астафьев.

— Калорий мало, клетчатки — вагон. Это одна из самых богатейших по набору пользы каша, — добавил Мясников.

