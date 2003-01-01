Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

Повар и врач рассказали о полезной каше, незаслуженно недооценённой.

В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали о недооценённой, но очень полезной каше. Их цитирует издание Aif.ru.

По словам Глеба Астафьева, одна из лучших каш, незаслуженно недооцененных — перловка. Как объяснил повар, это ячмень, а свое название она получила, потому что зернышки при варке становятся похожи на жемчужинки.

— Она очень полезна, потому что обрабатывается минимально — пояснил Астафьев.

— Калорий мало, клетчатки — вагон. Это одна из самых богатейших по набору пользы каша, — добавил Мясников.