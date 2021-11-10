Специалисты объяснили, почему вредно спать более 6,5 часа

Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что сон более шести с половиной часов способствует появлению деменции.

Продолжительность сна более 6,5 часа в сутки и снижение когнитивных способностей могут быть связаны, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на научный журнал Brain.

В исследовании, которое длилось пять лет, участвовали сто пожилых добровольцев в возрасте от 75 до 80 лет. У 88 из них в начале эксперимента отсутствовали какие-либо признаки деменции, остальные страдали от различных когнитивных нарушений.

Чтобы изучить длительность и качество сна участников, специалисты прибегли к электроэнцефалографии. Они зафиксировали на голове испытуемых специальные электроды, с помощью которых измеряли состояние покоя и отдыха промежутками в четыре-шесть ночей.

Во время исследования ученые учитывали возраст и наследственность добровольцев, а также наличие отложений тау-белка и бета-амилоида, связанных с болезнью Альцгеймера.

Изучив данные, специалисты выяснили, что негативное влияние на когнитивные функции мозга связано как с недостатком сна (менее 4,5 часа), так и переизбытком (более 6,5 часа).