890x80
Реклама

Специалисты объяснили, почему вредно спать более 6,5 часа

Новости. Общество
22:30, 10 Ноября 2021
фото: © Shutterstock / FOTODOM

Новости партнеров

Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что сон более шести с половиной часов способствует появлению деменции.

Продолжительность сна более 6,5 часа в сутки и снижение когнитивных способностей могут быть связаны, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на научный журнал Brain.

В исследовании, которое длилось пять лет, участвовали сто пожилых добровольцев в возрасте от 75 до 80 лет. У 88 из них в начале эксперимента отсутствовали какие-либо признаки деменции, остальные страдали от различных когнитивных нарушений.

Чтобы изучить длительность и качество сна участников, специалисты прибегли к электроэнцефалографии. Они зафиксировали на голове испытуемых специальные электроды, с помощью которых измеряли состояние покоя и отдыха промежутками в четыре-шесть ночей.

Во время исследования ученые учитывали возраст и наследственность добровольцев, а также наличие отложений тау-белка и бета-амилоида, связанных с болезнью Альцгеймера.

Изучив данные, специалисты выяснили, что негативное влияние на когнитивные функции мозга связано как с недостатком сна (менее 4,5 часа), так и переизбытком (более 6,5 часа).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-11-10 23:54:25
Иногда наоборот.
oтo
2021-11-10 22:57:01
Кому как.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

10.11.2021 15:40
Капитал
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
Журналист «Столицы на Онего» провел тест-драйв чешского городского кроссовера ŠKODA KAROQ.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
10.11.2021 12:00
Во внеплановом порядке
10.11.2021 11:56
«Трудности перевода» 2
09.11.2021 14:33
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 17
02.11.2021 12:37
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»