Специалисты объяснили причину появления странных комков грязи на Онежском озере

Местные жители обратили внимание на необычное явление в Кондопожской губе Онежского озера.

На поверхности воды появились многочисленные комки грязи, о чем местные жители сообщили в социальных сетях. В паблике «Подслушано в Кондопоге» появились фотографии и видео странных отложений.

Некоторые местные жители высказали опасения, что это могут быть промышленные отходы или выбросы канализации. Как выяснилось, это не так. Специалисты Министерства природных ресурсов Карелии дали объяснение природному явлению.

Как пояснили в министерстве, комки — это естественные иловые отложения со дна озера. Летом в жару, когда температура воды повышается, активизируется жизнедеятельность микроорганизмов и водорослей, из которых состоит донный ил.

В результате их деятельности образуются пузырьки углекислого газа, которые поднимают фрагменты ила на поверхность водоема. Безветренная погода последних дней способствовала тому, что эти частицы ила скапливались на поверхности.

Специалисты отмечают, что это временное явление. Когда температура воды понизится или усилится ветер, ил снова опустится на дно, а крупные комки разобьются на более мелкие части.

Напомним, ранее жители Карелии обратили внимание на грязь и вонь в Мунозеро в Кондопожском районе. Озеро покрылось «белыми хлопьями» неизвестного происхождения и пропахло тухлой рыбой.

Визуальный осмотр Мунозера был проведен после размещения в СМИ информации о загрязнении. По словам министра Янины Свидской, инспектор ведомства выезжал на место.

— Ни запаха, ни сбросов в озеро, в том числе от форелевого хозяйства, не зафиксировано, — сообщила Свидская.

Специалисты ведомства предполагают, что «белые хлопья», которые наблюдали жители — сезонное явление, связанное с прогревом водоемов и естественным размножением нитчатых водорослей, а также распространением пыльцы растений.