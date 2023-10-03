Специалисты обнаружили живых птиц на улицах города в Карелии

Сотрудники Россельхознадзора проверили информацию о павших птицах в Костомукше, но отметили лишь наличие живых голубей, свиристелей и воробьев.

Как сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, после сообщения СМИ о лежащих на земле птицах в карельском городе Костомукша специалисты провели выездное обследование.

Выезд был вызван сложной эпизоотической ситуацией в РФ в связи с птичьим гриппом. Госинспекторы осмотрели проспект Горняков, а также улицы Интернациональная, Калевалы и Первооткрывателей в Костомукше.

Как отметили в Россельхознадзоре, в ходе обследования больной, павшей птицы обнаружено не было. При этом специалисты отметили наличие диких живых птиц — голубей, свиристелей, воробьев.

Напомним, ранее в Костомукше были опубликованы фото свиристелей, лежавших на городской улице. Как предположили очевидцы, виной всем у могли быть «пьяные» ягоды, которыми питались птицы.