Энергетики Карелии занимаются поиском качественного электротехнического оборудования

Специалисты района обслуживания воздушных линий и подстанций «ОРЭС-Петрозаводск» с рабочим визитом посетили Завод «Энергоцентр».

Завод «Энергоцентр», территориально располагающийся в столице Карелии, выпускает широкий спектр электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения для промышленных предприятий.

Напомним, на обслуживании ОРЭС более 700 подстанций, а также порядка 1500 км кабельных и воздушных линий электропередачи, бОльшая часть которых находится в Петрозаводске. Сетевому предприятию, ежегодно выполняющему в рамках инвестиционной программы модернизацию своих объектов, очень важно, чтобы продукция была не только современной, но и качественной, ведь от этого зависит бесперебойность и надежность электроснабжения потребителей.

Так, на встрече представители ОРЭС и завода обсудили конструкцию и технические характеристики подстанций, которые производит Энергоцентр. Энергетики в свою очередь поделились опытом работы на оборудовании. Договорились, что дальнейшее взаимодействие произойдет на стороне ОРЭС на одной из подстанций, куда с ответным визитом приедут работники завода, чтобы оценить новшества, применяемые эксплуатирующей сетевой организацией на своем оборудовании.