Специалисты ТГК-1 приняли участие в Ярмарке работодателей Института экономики и права ПетрГУ

На площадке Института экономики и права ПетрГУ 12 апреля состоялась Ярмарка работодателей, на которой представители ТГК-1 рассказали студентам старших курсов о перспективах трудоустройства.

Сотрудники энергокомпании приняли участие в пленарном заседании и работе секции "Экономика и менеджмент".

Директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина рассказала о наличии вакансий в компании, о специфике работы и возможностях трудоустройства, а также отметила, что в ближайшее время будущие специалисты посетят Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" и Петрозаводскую ТЭЦ в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов".

Мероприятие объединило свыше 150 студентов и 20 представителей организаций.

– Подобные встречи помогут работодателям сформировать кадровый резерв, а выпускникам – выбрать компанию своей мечты для профессиональной реализации. Идея создания единой информационной площадки для профессионального знакомства была предложена директором по персоналу "ТГК-1" Ириной Борискиной, и мы ей очень благодарны, – подчеркнула директор Института экономики и права, доктор наук, Светлана Шабаева.

На правах рекламы