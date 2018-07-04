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Новости. Общество
09:15, 04 Июля 2018

Специалисты подсчитали: сколько лет смогут прожить пенсионеры после повышения пенсионного возраста

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Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии первого поколения россиян, которые достигнут увеличенного пенсионного возраста, составит 14,5 года.

Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию". Его авторы определили минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни в 2028 году, когда завершится процесс повышения пенсионного возраста.

"В 2028 году, когда возраст выхода на пенсию по правительственному плану составит 65 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 65 лет, если опираться на прогноз Росстата, практически достигнет "датской границы" длительности жизни после выхода на пенсию — 14 с половиной лет".

Сколько проживут женщины после выхода на пенсию, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NIK
2018-07-04 09:44:41
Вас ,Козлов , кто за повышение возраста выхода на пенсию и отправлять туда лет в 70 . Остальных нормальных людей в 45-50 .
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