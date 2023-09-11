Специалисты продолжают отслеживать работу управляющих компаний Петрозаводска

«Служба заказчика» нашла 52 нарушения содержания дворов и многоквартирных домов.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили качество содержания 131 многоквартирного дома. Специалисты нашли 52 нарушения.

Из них 23 относились к ненадлежащему обслуживанию общего имущества. Кроме того, часть нарушений была связана с покосом травы во дворах, уборкой мусора на тротуарах и газонах, содержанием фасадов, открытыми чердаками и подвалами, а также неисправностями систем электро- и водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 37 уведомлений о необходимости исправить ошибки. Если ситуация не изменится, информацию передадут в Госкомитет республики по жилищному надзору.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 30 нарушений, выявленных ранее.



Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051.