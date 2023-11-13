За прошлую неделю сотрудники проверили содержание 155 многоквартирных домов.

Специалисты продолжают следить за качеством работы управляющих компаний в Петрозаводске, сообщили в паблике городской администрации 14 ноября. МКУ «Служба заказчика» обнаружило 48 нарушений правил содержания многоквартирных домов и дворов за прошлую неделю.



Сотрудники проверили содержание 155 многоквартирных домов. По итогам обследования из 48 нарушений 27 касались уборки снега, а 13 — ненадлежащего обслуживания общего имущества.

Кроме того, часть нарушений была связана с содержанием фасадов, открытыми чердаками и подвалами, а также неисправностями на сетях электро- и водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 41 уведомление об устранении нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.



Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051, напомнили в источнике.