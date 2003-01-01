Специалисты провели 24 консультации для участников СВО в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

На площадке филиала фонда «Защитники Отечества» прошли дни бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. За два дня специалисты различных ведомств и организаций провели 24 консультации.

К участию в приемах были привлечены представители Нотариальной и Адвокатской палат Республики Карелия, Управления земельными ресурсами Республики Карелия и Государственного юридического бюро Республики Карелия.

— Проведение таких приемов позволяет выстроить работу в удобном для граждан режиме «одного окна» — когда в одном месте и за короткое время можно получить квалифицированные консультации сразу нескольких специалистов. Это делает оказание помощи более доступной и системной, — подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович.

Организация дней бесплатной юридической помощи — это результат совместной работы карельского филиала фонда «Защитники Отечества» и Управления Минюста России по Республике Карелия. Такие приемы проводятся на ежемесячной основе на площадке филиала фонда в Петрозаводске. Участники СВО и их близкие могут получить правовое консультирование, помощь в подготовке документов для оформления льгот и удостоверений, а также другие виды юридической поддержки. Приемы проходят бесплатно.

Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать комплексную помощь уволенным участникам СВО и семьям погибших и без вести пропавших бойцов, объединяя усилия различных служб и ведомств для оперативного оказания помощи.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей героев. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.