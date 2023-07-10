Специалисты оценили качество молочной продукции, поступающей в учебные заведения Карелии

В Роскомнадзоре подвели итоги проверок качества и показателей молочной продукции на потребительском рынке Карелии.

Специалисты Роспотребнадзора ежегодно проводят мониторинг молочной продукции на потребительском рынке республики.

Так, за первые 6 месяцев 2023 года они проверили 84 хозяйствующих субъекта. Кроме того, была проведена внеплановая проверка молочной продукции АО «СЛАВМО», которое поставляет ее в образовательные учреждения республики.

В результате исследований выяснилось, что все пробы соответствовали требованиям закона по показателям качества и безопасности.

Всего было исследовано 239 проб, при этом превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не было выявлено.

При этом 4,7% проб не соответствовали норме по микробиологическим показателям. Для сравнения, за тот же период 2022 года подобных проб было выявлено 3,3% от общего количества. По физико-химическим показателям было отбраковано 4,8% проб — намного меньше, чем в 2022 году (12,7%).

Также специалисты изъяли 3 партии молочной продукции во время надзорных мероприятий. Виновные привлекаются к административной ответственности.