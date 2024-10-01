Специалисты проверили качество содержания домов в Петрозаводске

«Служба заказчика» нашла нарушения.

За прошлую неделю «Служба заказчика» проверила содержание 89 многоквартирных домов в Петрозаводске, сообщили в паблике городской администрации.

По итогам обследования сотрудники обнаружили 84 нарушения. Из них 46 относились к ненадлежащему содержанию общего имущества, 12 – к открытым чердакам и подвалам.

Часть недочетов была связана с уборкой мусора на тротуарах и газонах, а также с неисправностями на системах электро- и водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 22 уведомления о необходимости оперативного устранения нарушений.

Как подчеркнули в источнике, если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 16 нарушений, выявленных ранее.