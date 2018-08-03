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Новости. Экономика
08:05, 03 Августа 2018

Специалисты проверят радиационный фон на острове Кугрисаари, где горит лес

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В Карелии специалисты проведут замеры радиационного фона на острове Кугрисаари в Ладожском озере, где горит лес.

Ранее сообщалось, что на Ладожском озере с 31 июля действует лесной пожар на острове Кугрисаари, где в 50-е годы прошлого века проводились испытания радиоактивных веществ и содержащих их устройств в военных целях. 

"Туда была выброшена группа по тушению, но во время тушения стали взрываться, видимо, старые финские боеприпасы, и они (пожарные) временно отошли от этого места. С учетом негативной информации о якобы имеющейся радиации, на всякий случай мы выслали химическую лабораторию, сегодня там будут проведены замеры радиационного фона", - сказал ТАСС председаетль Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

 

По его словам, результаты проверки появятся в ближайшее время.

Поляков при этом опроверг информацию о могильнике радиоактивных веществ на острове Кугрисаари. "Придумали в интернете", - отметил он.

 

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Комментарии

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кир
2018-08-03 09:46:20
В мирное время у них всё горит и взрывается. "Белый и пушистый народ" как всегда ни в чем не виноват.
Гость
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