Специалисты проверят радиационный фон на острове Кугрисаари, где горит лес

В Карелии специалисты проведут замеры радиационного фона на острове Кугрисаари в Ладожском озере, где горит лес.

Ранее сообщалось, что на Ладожском озере с 31 июля действует лесной пожар на острове Кугрисаари, где в 50-е годы прошлого века проводились испытания радиоактивных веществ и содержащих их устройств в военных целях.

"Туда была выброшена группа по тушению, но во время тушения стали взрываться, видимо, старые финские боеприпасы, и они (пожарные) временно отошли от этого места. С учетом негативной информации о якобы имеющейся радиации, на всякий случай мы выслали химическую лабораторию, сегодня там будут проведены замеры радиационного фона", - сказал ТАСС председаетль Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

По его словам, результаты проверки появятся в ближайшее время.

Поляков при этом опроверг информацию о могильнике радиоактивных веществ на острове Кугрисаари. "Придумали в интернете", - отметил он.