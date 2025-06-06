Специалисты рассчитали среднюю зарплату в Карелии

Карелиястат опубликовал результаты исследования зарплат в республике с января по май текущего года.

По данным ведомства, средняя заработная плата за март в Карелии составила 78 714,1 рубля и увеличилась за год на 3,7%. Увеличилась и пенсия. Так, на 1 апреля 2025 года ее средний размер составил 28759,5 рубля, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты отметили, что с начала года в Карелии трудоустроились 8501 человек, из них 527 человек на дополнительно введенные рабочие места. Уволилось за этот же период 7681 человек, из них 6023 — по собственному желанию.

Всего в республике 256,6 тысяч трудоспособных человек в возрасте от 15 лет. Из них около восьми тысяч — безработные. На учете в службе занятости к концу апреля состояли 1954.

Ранее эксперты рассказали, когда половина жителей Карелии будет зарабатывать более 100 тысяч рублей.