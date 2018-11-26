Специалисты рассказали, чем заняться перед сексом

Специалисты назвали несколько простых правил, при соблюдении которых можно хорошо провести время перед сексом с партнером.

Например, эксперты советуют перед половым актом играть с возлюбленными в настольные игры на желания, aonews.

Более того, паре можно и даже нужно играть нечестно, добавляя "остроты". Для большего разнообразия в интимной жизни специалисты предлагают заняться сексом в автомобиле. Добавим, что взаимного склонения к сексу можно быстрее достичь после совместного похода в душ, приготовления пищи, просмотра фильмов (в том числе и порнографических) или фото, занятий спортом или совместных прогулок.

Влюбленные, намеренные немного поменять обстановку, могут сходить на пикник. Некоторые пары любят заниматься сексом в общественных местах, но не нужно забывать, что это запрещено по закону