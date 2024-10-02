Специалисты рассказали, как безобидные салфетки становятся причиной больших проблем

В соцсетях людям напомнили, что не стоит засорять канализацию.

На странице администрации Костомукшского округа опубликовали обращение МКП «Горводаканал КГО». Специалисты напомнили жителям, что необходимо соблюдать правила пользования канализацией.

«Что только не приходится извлекать специалистам при устранении аварий и засоров: от ватных палочек и памперсов до предметов женской гигиены и даже полотенец», — поделились в обращении.

Специалисты особенно выделили влажные и вискозные салфетки, которые, несмотря на распространенное мнение, не растворяются в воде, а образуют плотные засоры, которые приводят к авариям и нарушению работы канализационной системы. Кроме того, проблемы вызывает и влажная туалетная бумага — важно проверять марку, потому что у некоторых производителей она не биоразлагаема.

С полным перечнем веществ, запрещенных к сбросу в канализацию, можно ознакомиться на сайте предприятия: http://gvkanal.ru/.