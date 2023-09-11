Специалисты рассказали, как питаться при инсулинорезистентности

Помимо лекарств важна и правильная диета.
В паблике костомукшской межрайонной больницы № 1 рассказали о правильном питании при инсулинорезистентности.
Как подчеркнули в источнике, если у человека диагностировали инсулинорезистентность, ему предстоит долгий путь к выздоровлению. Помимо лекарств врач также назначит спецдиету.
Что можно и нужно есть рассказал проект «Здоровое питание» Роспотребнадзора:
— овощи в больших количествах;
— свежую зелень;
— нежирные виды мяса;
— яйца;
— рыбу и морепродукты;
— твердые сыры.
Что точно следует исключить из рациона:
— мед;
— сахар;
— белый хлеб;
— сдобную выпечку;
— картофель фри;
— сладкие газированные напитки;
— картофельные чипсы;
— молочные продукты с высоким содержанием жира.
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