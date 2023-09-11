Специалисты рассказали, как питаться при инсулинорезистентности

Помимо лекарств важна и правильная диета.

В паблике костомукшской межрайонной больницы № 1 рассказали о правильном питании при инсулинорезистентности.

Как подчеркнули в источнике, если у человека диагностировали инсулинорезистентность, ему предстоит долгий путь к выздоровлению. Помимо лекарств врач также назначит спецдиету.



Что можно и нужно есть рассказал проект «Здоровое питание» Роспотребнадзора:



— овощи в больших количествах;

— свежую зелень;

— нежирные виды мяса;

— яйца;

— рыбу и морепродукты;

— твердые сыры.



Что точно следует исключить из рациона:



— мед;

— сахар;

— белый хлеб;

— сдобную выпечку;

— картофель фри;

— сладкие газированные напитки;

— картофельные чипсы;

— молочные продукты с высоким содержанием жира.