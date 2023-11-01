Специалисты рассказали, как собаки помогают в реабилитации детей в Ладвинском доме-интернате

Специально подготовленные собаки Норд и Айри стали для 30 ребят с инвалидностью лучшими друзьями.
В Ладвинском детском доме-интернате проходят занятия по канистерапии, сообщили 1 ноября в официальном сообществе Минсоцзащиты Карелии.
Как отметили в группе, специально подготовленные собаки Норд и Айри стали для 30 ребят с инвалидностью лучшими друзьями.
В рамках проекта «Забота с уважением и теплотой» Карельская региональная общественная организация социальной реабилитации и канистерапии «Открытые сердца» на протяжении полугода проводила занятия с детьми.
Четырехлапые друзья продемонстрировали юным подопечным знание команд «Апорт», «Туннель», «Кольцо», «Ищи» и многие другие.
«С собаками ребята обращались очень бережно. Спрашивали, можно ли их погладить. Все было искренне и оттого так трогательно! Проект подошел к завершению, но как теперь оставить ребят? Пока решили не ставить точку, а подумать о дальнейшем сотрудничестве», — рассказали представители общественной организации «Открытые сердца».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание