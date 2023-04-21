Специалисты рассказали, как в отпуске забыть о работе и полностью расслабиться

Нередко бывает, что отпуск вместо отдыха и расслабления превращается в удаленную работу из новой локации.

Как напомнил клинический психолог Денис Долгов, полноценный отдых — важнейшая часть психогигиены. Если осознанно лишать себя такого отдыха, можно легко и быстро прийти к профессиональному выгоранию и в целом довести свой организм «до ручки», сообщили на портале doctorpiter.ru.



«До начала отпуска здраво оцените, что будет, если вы полностью абстрагируетесь от рабочих процессов на одну-две недели. Если анализ покажет, что ничего не случится, производственный процесс будет продолжаться своим чередом, то просто спокойно переключайтесь в режим отдыха», - считает психолог Денис Долгов.

Он также настоятельно советует отключить рабочий телефон, не читать почту и постараться вычеркнуть из памяти сами мысли о работе.







