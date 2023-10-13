Специалисты рассказали, как восстанавливают карельские леса

В этом году перевыполнили план по посадке сосны и ели.

В Карелии в полном объеме было выполнено искусственное лесовосстановление, сообщили в паблике Минприроды Карелии 13 октября.



Как отметили в источнике, в этом году посадку сосны и ели выполнили на площади 8 тысяч га при планируемых 7,5 тысячи. Работники лесничеств продолжают осмотр делянок и приемку работ.



«В целом сезон лесовосстановления в Карелии еще не завершен. Арендаторы лесных участков заканчивают работы по подготовке почвы для посадки сеянцев сосны и ели для лесокультурного сезона следующего года, проводят уходы», — рассказали в сообществе.



В группе подчеркнули, что мероприятия по естественному лесовосстановлению, которые к концу года должны охватить не менее 24 тысяч гектаров леса, продлятся до 1 декабря: они включают в себя минерализацию почвы, сохранение подроста при вырубке лесных насаждений и прочее.



«По региональному проекту „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“ в 2024 году Карелия должна достичь 100% показателя площади воспроизводства лесов к площади их выбытия», — заявили в источнике.