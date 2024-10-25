Специалисты рассказали, как записать ребенка на занятия по плаванию в Петрозаводске

Запись в детские группы по плаванию продолжается.Select * from slider_list where idt=13 and timestart<1729834680 and timestop>1729834680 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1
В Центре спортивной подготовки ответили на популярный вопрос родителей — как записать ребенка на занятия плаванием? Как сообщают, в Петрозаводске сейчас открыта запись в детские группы по плаванию в «Акватике» и ФОКе на Ключевой. Все детали про инструкторов, дни и т. д. можно узнать у администраторов.
Чтобы записаться в «Акватику», можно позвонить по номеру +7 (8142) 76-50-05 или подойти по адресу ул. Пушкинская, 7.
Записаться в группу или получить информацию по работе ФОКа на Ключевой можно по номеру +7 (8142) 76-46-27 или лично, подойдя по адресу ул. Ключевая, 10.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание