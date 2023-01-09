Специалисты рассказали, какие работники больше всего востребованы в разных районах Петрозаводска

Стало известно, где в Петрозаводске ждут банковских служащих, а где — специалистов в ИТ-сфере.

Работодатели Петрозаводска ищут различных работников — как массовый персонал, так и узких специалистов. При этом запросы по районам города отличаются — это выяснили в ходе исследования эксперты hh.ru.

В Центре чаще всего требуется административный персонал, специалисты в ИТ-сфере, а также медицинские работники.

На Ключевой востребованы работники в сфере «банки, инвестиции, лизинг», а также маркетологи, пиарщики и ИТ-специалисты.

На Древлянке будет проще всего найти работу (из-за большего числа вакансий) в сфере рекламы и PR, а также в сфере административного персонала

В Железнодорожном районе наиболее высок спрос на новых работников в медицине и логистике.

Чаще всего вакансии для молодых начинающих специалистов публиковали компании в Центральном и Железнодорожном районах.

Напомним, стало известно, в каких районах Петрозаводска проще всего найти работу.