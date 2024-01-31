Специалисты рассказали о безопасном способе отапливать дома зимой

Только в 2023 году на пожарах Карелия потеряла 42 человека.

По статистике, частные дома горят намного чаще, чем все другие объекты вместе взятые. Только в 2023 году на пожарах республика потеряла 42 человека.



Седьмая часть трагедий произошла из-за использования печей в частном жилом секторе. Еще 13 человек погибли при эксплуатации электрооборудования.



Необходимо срочно снижать количество пожаров, негативное влияние на воздух, воду, почву, а также на здоровье и кошельки жителей Карелии. Реальное решение проблемы – отопление древесными гранулами, или пеллетами. Пеллетный котел - самая безопасная, проверенная временем система.



О том, почему отапливать дом пеллетами не только выгодно, но и безопасно - читайте в нашем материале.