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Специалисты рассказали, в каких случаях чай становится вредным

Новости. Общество
00:10, 22 Ноября 2022
фото: Freepik

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При злоупотреблении чаем могут проявиться побочные эффекты.

Чай — напиток универсальный: в жару освежит, в холод согреет, когда надо — успокоит, когда надо — поможет взбодриться. У чая есть множество полезных свойств, однако перебарщивать с ним не стоит. О том, как чай может навредить здоровью и какие дозировки напитка можно считать безопасными, пишет «ДокторПитер» со ссылкой на издание «Interia».

В этом напитке много танинов — химических соединений, которые обладают антибактериальным действием. Увы, у танинов есть неприятное побочное действие: это вещество мешает железу усваиваться, что приводит к дефициту. Если пить чая слишком много, можно столкнуться с железодефицитной анемией. Этот недуг способен вызвать серьезные осложнения со стороны внутренних органов, нарушение их работы, прогрессирование хронических заболеваний.

Особенно вредно пить много чая тем, у кого и так низкий уровень железа. А еще ученые выяснили, что танины мешают усвоению железа из растительных источников, поэтому с чаем нужно быть особенно осторожными вегетарианцам.

Чай может стать отличной альтернативой кофе: в нем тоже есть кофеин, пусть и в меньшем количестве. Чем крепче чай заварен, тем больше он бодрит.

Впрочем, важно помнить: слишком много кофеина в рационе может стать причиной беспокойства, тревожности. А еще если выпить слишком много чая за день, то есть вероятность заработать бессонницу: кофеин тормозит выработку гормона сна мелатонина.

Кроме того, любители чая рискуют столкнуться с головной болью: для этого достаточно получить за день всего 100 мг кофеина. Для сравнения — некоторые виды чая содержат до 60 мг бодрящего вещества на чашку.

Из почвы в чайные листья нередко попадают токсичные вещества. Например, авторы исследования, опубликованного в Journal of Toxicology, в 30 образцах разных видов чая обнаружили свинец. Причем уровень этого опасного вещества возрастает со временем заваривания. Кроме того, в этих же напитках нашли слишком много алюминия.

Конечно, точные безопасные дозы чая зависят от его вида: всё-таки свойства черного чая и улуна отличаются. Однако с любым напитком нужно помнить о чувстве меры и следить за тем, как именно ваш организм реагирует на него.

В среднем, специалисты считают, что не стоит пить больше 3-4 чашек чая в день — это примерно 710-950 мл. Если появились нежелательные реакции, от чая лучше отказаться.

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