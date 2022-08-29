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Специалисты Segezha Group учатся в САФУ без отрыва от производства

Новости. Общество
10:45, 31 Августа 2022
фото: Segezha Group

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Семеро сотрудников АО «Сегежский ЦБК» направлены Segezha Group в Архангельск для обучения в Северном федеральном университете им. М.В. Ломоносова.

САФУ – единственный в стране отраслевой вуз, расположенный на территории Арктической зоны РФ, который готовит специалистов целлюлозно-бумажного производства.

Сотрудники Сегежского ЦБК прошли серьезный конкурсный отбор – приняты на 7 из 30 бюджетных мест. Они будут обучаться в магистратуре по направлениям: «Автоматизация технологических процессов и производств» -специализация «Разработка автоматизированных систем управления производством», а также «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» - специализация «Химическая технология целлюлозно-бумажного производства». Первая установочная сессия пройдет уже осенью.

В связи с масштабной модернизацией производства на Сегежском ЦБК уделяют особое внимание повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров. Ежегодно около трети работников комбината участвуют в различных образовательных программах.

«Определенные наши специалисты обладают значительным практическим опытом, но не имеют высшего технологического образования. Другие, закончив вуз, не наработали существенную базу практического опыта по основной специальности. Наша задача – создать и поддерживать современную команду профессионалов способных решать задачи бизнеса, команду, нацеленную на результат, на личностный рост каждого стена Команды, когда совершенствование в профессии становится осознанной необходимостью. Стремление быть лучшим на своем рабочем месте задаёт новый вектор развитию комбината, позволяет нам закрепить лидирующие позиции на рынке труда», - отмечает директор по управлению персоналом Сегежского ЦБК Игорь Кичко.

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