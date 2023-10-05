Специалисты сообщили о том, что масляных пятен в Лососинке в центре Петрозаводска не осталось

В Минприроды Карелии провели проверку, в ходе которой выявили отсутствие масляных пятен в устье Лососинки.

Накануне, 5 октября, сотрудники Минприроды Карелии провели очередной выезд на место обнаружения маслянистых пятен в реке Лососинке, не обнаружив их ни в реке, ни в Онежском озере. Боновые заграждения сняты.

В министерстве уточнили, что свидетели экологического нарушения могут передать информацию специалистам Минприроды, зафиксировав нарушителя и, при наличии, номер транспортного средства.

Напомним, в конце прошлой недели «Столица на Онего» написала о масляных пятнах в устье Лососинки и частично в Онежском озере. На место выехали специалисты, и 2 октября предполагаемый источник пятен — промасленная строительная подложка — была найдена и извлечена на берег.