Специалисты центра занятости рассказали осужденными Карелии, как на свободе найти себе достойное место

В Республиканской больнице №2 УФСИН Карелии специалисты центра занятости провели встречу с осужденными.

В рамках Школы подготовки к освобождению специалисты Агентства занятости населения Медвежьегорского района провели занятие с осужденными в РБ-2. Для присутствующих, чей срок отбывания наказания заканчивается в ближайшие 6 месяцев, были доведены сведения о работе государственной службы занятости и предоставляемых ею услугах.

Кроме того, работники Агентства ознакомили пришедших на встречу с актуальной информацией о рынке труда в Карелии и подробно ответили на все вопросы, в том числе о мерах социальной поддержки безработных, возможностях трудоустройства, обучения и переквалификации. Всего на занятиях присутствовало 15 человек.

По мнению администрации учреждения, такие встречи являются крайне важными и полезными для осужденных, так как многие из них заранее начинают задумываться о своем будущем. В первую очередь их волнует проблема трудоустройства. Поэтому цель подобных мероприятий – сделать так, чтобы после отбывания наказания они как можно быстрее смогли сориентироваться в новых для себя условиях и найти себе достойное место в жизни после освобождения.