Специалисты "Водоканала" пообещали вернуть воду жителям Кукковки вечером

Дома в районе улицы Ровио планируют подключить к водоснабжению по временной схеме к 17.00, сообщили в администрации Петрозаводске.

В настоящее время работники АО "ПКС – Водоканал" продолжают земляные работы в районе магистральной трассы водопровода. К домам, оставшимся без водоснабжения, организован подвоз воды.

В настоящее время ведется переключение домов на водоснабжение по резервной схеме с установкой новой задвижки.

Ориентировочный срок окончания этих работ - 17-00.

Напомним, ранее в результате повреждения на инженерных сетях от водоснабжения были отключены дома №19, 34 и 38 по улице Ровио.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов Администрации города. О потребности в подвозе воды помимо графика можно обращаться в диспетчерскую Водоканала по тел. 76-81-13.