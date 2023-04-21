Специалисты выяснили, на сколько в Карелии изменилась цены за минувшую неделю

В Карелиястате привели информацию по изменению цен на продукты и непродовольственные товары, а также услуги.

В Карелиястате представили информацию об изменении потребительских цен за минувшую неделю. В рамках еженедельного мониторинга цен специалисты определили, какие товары и услуги подорожали, а какие стали дешевле.

Так, на 26 июня в Карелии серьезно подешевели картофель, лук, подсолнечное масло, мясные консервы для детского питания, колбаса и творог. Все эти продукты питания стали дешевле от 8 до 2,2%. В то же время поднялись в цене капуста, огурцы, морковь, свекла, черный чай, яйца.

Из непродовольственных товаров дешевле на 3,4% стали смартфоны и обрезная доска. Подорожали за это время туфли, телевизоры, сухие корма для животных.

Цена на бензин выросла на 0,6%, на дизельное топливо — упала на такой же процент. Стоимость проживания в гостиницах выросла от 7,8% до 1,1%.