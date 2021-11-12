Специализированный Дом ребенка в Петрозаводске присоединили к городской детской больнице

Власти Карелии провели реорганизацию еще одного медицинского учреждения республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о реорганизации Специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, который располагается в Петрозаводске на Древлянке. Республиканское учреждение здравоохранения будет присоединено к городской детской больнице и прекратит свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо.

Объединенное учреждение получит наименование «Городская детская больница». Согласно правительственному распоряжению, целью деятельности больницы станет «обеспечение детского населения Карелии медицинской помощью, а также оказание медико-социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до четырех лет с поражением центральной нервной системы с нарушением психики, создание условий для их психологической, педагогической реабилитации и социальной адаптации, оказание содействия в их устройстве на воспитание в семью, а также осуществление функций опекуна в отношении указанных лиц».